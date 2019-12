Toni Nadal parla di Rafael Nadal e della Nuova Davis: “l’unica nota negativa è rappresentata dagli orari. Non è possibile che dei match si concludano alle quattro del mattino, peraltro in un giorno lavorativo”

Toni Nadal ha parlato di suo nipote Rafael Nadal e della recente vittoria in Davis Cup.

“Durante la settimana ci sono stati momenti molto complicati per la Spagna. Nella stragrande maggioranza dei giorni la squadra ha dovuto rimontare un punto di svantaggio. Anche in finale, nonostante il 2-0 conclusivo, ci sono stati dei frangenti difficili.

Ad esempio, nella partita tra Nadal e Shapovalov, il canadese ha iniziato a giocare molto bene nel secondo set, mio nipote ha fallito una chance abbastanza comoda sul match point e la pressione è aumentata”.

“Ci sono giocatori che si esprimono meglio nei tornei ATP rispetto a quando rappresentano il loro Paese, mentre per mio nipote vale il contrario. Quando sa di dover giocare per un’intera nazionale, innalza il proprio livello e scava un margine importante sui suoi rivali.”

“Quest’anno gli incontri sono stati appassionanti, l’unica nota negativa è rappresentata dagli orari. Non è possibile che dei match si concludano alle quattro del mattino, peraltro in un giorno lavorativo. Penso che l’evento dovrebbe durare almeno due o tre giorni in più”.