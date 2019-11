John Isner entusiasta dell’ATP Cup

John Isner ha parlato dell’ATP Cup in programma dal prossimo mese di Gennaio.

“È molto interessante. È un nuovo evento e molti giocatori ne sono entusiasti ed anche io. Mi riposerò bene, passerò molto tempo a Dallas, potrò concentrarmi sulla mia famiglia ma anche concentrarmi su me stesso e così rimanere in buona forma”.

Ritornando alla Coppa ATP. “Attendo con impazienza questo evento e penso che andrà bene. Sono eventi che garantiscono spettacolo. Negli ultimi tre, quattro anni ho giocato male in Australia. Mi ci vuole un po ‘di tempo per essere competitivo con il mio gioco, quindi voglio cambiare quest’anno ed essere competitivo per questo evento”.