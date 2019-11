Adriano Panatta parla della Nuova Davis Cup: “Mi sforzo di non essere volgare: un obbrobrio”

Adriano Panatta : “Le finali di Madrid? “Mi sforzo di non essere volgare: un obbrobrio.

Ma dai: siamo su candid camera?” Cosa non le piace, Adriano? “Tutto! Al buio, quattro gatti in tribuna, due set su tre, il doppio a ruota dei singolari… Ho acceso la tv e mi sembrava il challenger di Tirana. È questa la nuova Davis, mi sono chiesto.”

“Ci manca solo che adottino le regole di Next Gen, con i micro-set ai 4 game… Ma cos’è ’sta roba? Cosa vuole dire? Che senso ha?” Piqué dice che è il futuro.

Ma perché non pensa al calcio? Ma tu dimmi se la Federazione internazionale doveva svendere il suo prodotto più antico e pregiato in malo modo…

La nuova Davis è un insulto per tutti i vecchi campioni e per l’intelligenza. Paolo Bertolucci si è commosso per come hanno ridotto questo torneo, io invece mi sono imbufalito. Noi rinunciavamo volentieri ai nostri interessi e decollavamo per avventurose trasferte in Argentina, India, Australia.”