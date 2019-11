Davis Cup Finals: Murray-Skupski ok, Gran Bretagna ai quarti. Vince anche la Serbia

La Gran Bretagna batte il Kazakistan e centra i quarti di finale alle Davis Cup Finals: Kyle Edmund parte forte, liquidando Kukushkin con un perentorio 6-3 6-3, ma Alexander Bublik pareggia i conti vincendo in rimonta il secondo singolare con Daniel Evans per 5-7 6-4 6-1. Nel doppio, decisivo per il passaggio alla fase successiva, gli specialisti Jamie Murray e Neal Skupski non si fanno cogliere impreparati: in uno Stadium 3 quasi completamente a tinte britanniche, Bublik e Kukushkin sono costretti ad arrendersi in due set (6-1 6-4).

GRAN BRETAGNA – KAZAKISTAN 2-1

Kyle Edmund (GBR) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 6-3

Alexander Bublik (KAZ) b. Daniel Evans (GBR) 5-7 6-4 6-1

Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) b. Alexander Bublik/Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-1 6-4

Seconda vittoria in quel di Madrid per Philipp Kohlschreiber, che regola Nicolas Jarry in due set (6-4 6-3) e regala alla Germania l’accesso ai quarti di finale da prima del girone (affronterà la Gran Bretagna, vittoriosa al doppio decisivo nello spareggio qualificazione con il Kazakistan). Con il Cile ormai fuori dai giochi, Cristian Garin batte Jan-Lennard Struff al tiebreak del terzo parziale e conquista il cosiddetto “punto della bandiera”. Prevedibile copione nel match di doppio: Krawietz/Mies soffrono per un set, poi domano senza particolari esitazioni Barrios Vera/Tabilo.

La terza compagine ad essere stata inserita nel raggruppamento di Germania e Cile, vale a dire l’Argentina, ottiene il pass per i quarti di finale pur essendosi classificata al secondo posto.

GERMANIA – CILE 2-1

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-4 6-3

Cristian Garin (CHI) b. Jan-Lennard Struff (GER) 6-7(3) 7-6(7) 7-6(8)

Kevin Krawietz/Andreas Mies (GER) – Marcelo Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo (CHI) 7-6(3) 6-3

La Serbia supera la Francia e approda ai quarti di finale delle Davis Cup Finals: Filip Krajinovic, in apertura di programma, batte Jo-Wilfried Tsonga in due set tirati mentre Novak Djokovic va sul velluto con Benoit Paire (6-3 6-3). A risultato acquisito, Herbert e Mahut battono Tipsarevic/Troicki con un doppio 6-4.

FRANCIA – SERBIA 1-2

Filip Krajinovic (SRB) b. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-5 7-6(5)

Novak Djokovic (SRB) b. Benoit Paire (FRA) 6-3 6-3

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) b. Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SRB) 6-4 6-4

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE