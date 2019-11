ATP Finals: Dominic Thiem sorprende anche Novak Djokovic e si qualifica per le semifinali. Eliminato Matteo Berrettini

I calcoli stanno a zero: per qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals Roger Federer dovrà battere Novak Djokovic con qualsiasi risultato giovedì nell’ultima giornata del Gruppo Borg. Questo in seguito alla sconfitta di questa sera per 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/5) del serbo al cospetto di un Dominic Thiem impressionante per qualità, intensità e continuità, che si è assicurato con pieno merito il primo posto nel girone.

Il match è stato un autentico braccio di ferro di altissimo livello con Nole che in diverse occasioni ha faticato a contenere le bordate da fondo dell’austriaco, il quale dal canto suo ha spesso comandato lo scambio, ma ha anche commesso diversi errori di misura. Nonostante il break di vantaggio gettato alle ortiche nel terzo set per ben due volte, Thiem ha continuato a spingere forte, recuperando dal 3/5 nel tie-break e chiudendo i conti in 2h47′.

La partita punto per punto