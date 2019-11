Sospeso per doping il kazako Beibit Zhukayev: positivo al Challenger di Nur-Sultan

Beibit Zhukayev, tennista kazako classe 2000, è stato momentaneamente sospeso dall’attività internazionale per aver violato le norme Anti-Doping imposte dall’International Tennis Federation. L’attuale n.729 del ranking ATP in singolare, ha fornito un campione di urina in occasione del Challenger di Nur-Sultan (Kazakistan) al quale ha preso parte, mediante una wild card per il torneo di qualificazione (battuto in due set dallo svizzero Luca Margaroli), nello scorso mese di luglio: il laboratorio accreditato della WADA, con sede a Montreal, ha rinvenuto all’interno delle urine la presenza di metilexaneamina, octodrina ed epitaminolo. Essendo le prime due sostanze espressamente vietate, al giocatore è stato imposto il divieto di partecipazione ai tornei internazionali a partire dal 4 novembre.