ATP Finals 2019 – Londra: Il selfie sul Tamigi (con il programma di domani)

Da domenica si daranno battaglia in campo per il titolo di maestro del tennis del 2019, ma intanto Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Matteo Berrettini e gli altri partecipanti alle ATP Finals di Londra ne hanno approfittato per una bella gita in compagnia sul Tamigi.

Durante l’evento promozionale non poteva mancare il classico selfie: scattata per l’occasione da Alexander Zverev, che ha tagliato un po’ fuori dall’inquadratura Stefanos Tsitsipas. la foto poi è in seguito stata cambiata con una più pulita.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [5] Raven Klaasen / Michael Venus

2. [2] Novak Djokovic vs [8] Matteo Berrettini (non prima ore: 15:00)

3. [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [8] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 19:00)

4. [3] Roger Federer vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 21:00)