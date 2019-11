Video del giorno: Akira Santillan perde il 2° set, distrugge la racchetta e si ritira

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di ieri al Challenger di Kobe (Giappone) nel match di secondo turno tra Teymuraz Gabashvili e Akira Santillan, quattordicesima testa di serie: l’australiano, di chiare origini giapponesi, ha vinto il primo parziale per 6-3, per poi cedere la seconda frazione col punteggio di 6-4.

Decisivo, in favore del suo avversario, il servizio perso a trenta nel decimo gioco: questo break, e l’essere dunque costretto a disputare il terzo e decisivo set, ha scatenato l’ira di Santillan, che ha distrutto la racchetta e si è poi diretto verso le panchine. In un primo momento si pensava stesse andando semplicemente nel proprio angolo, ma invece il giocatore ha stupito tutti i presenti stringendo la mano al giudice di sedia per poi uscire dal campo: uno dei ritiri sicuramente più bizzarri degli ultimi tempi.

Akira Santillan lost the second set, destroyed his racket and then walked of the court (retired).😳 📸(@ATPChallenger in Kobe) [info: @izzybtizzy] pic.twitter.com/3zKuyamn5A — Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) November 6, 2019