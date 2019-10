Jannik Sinner: “Molto contento per la semifinale, grazie per la wild card”

Jannik Sinner ha raggiunto la prima semifinale in carriera nel circuito maggiore: in quel di Anversa, il classe 2001 si è imposto ai quarti di finale sullo statunitense Frances Tiafoe col punteggio di 6-4 3-6 6-3. Nella giornata di domani affronterà il vincente della sfida tra Stan Wawrinka, numero quattro del seeding, e Gilles Simon.

Questo il commento a caldo del giocatore italiano, virtualmente al n.100 del ranking ATP: “Ringrazio per la wild card, oggi ho giocato bene ma non è stato facile chiudere il match. Ho servito bene nei momenti importanti, sono molto contento per aver raggiunto la semifinale. Ho provato a giocare profondo, attendendo la palla giusta per scendere a rete: a volte è andata bene, altre meno. Il tennis è completamente differente dallo sci, ma forse c’è qualcosa in comune nei movimenti. E’ incredibile giocare qui, il supporto del pubblico è fantastico: grazie a tutti, ci vediamo domani“.