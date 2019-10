Giornata fortunata per Gianluca Mager. L’azzurro a Stoccolma entra come lucky loser e passa il primo turno per la prima volta in carriera nel circuito maggiore

Prima gioia nel circuito maggiore per Mager

Gianluca Mager, ripescato come lucky loser, è approdato al secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma.

L’azzurro ha sconfitto all’esordio lo spagnolo Pablo Andujar con il risultato di 57 61 61.

Per Mager si tratta del primo successo in carriera nel circuito maggiore.

Gianluca dopo aver perso il primo set per 5 a 7 (era avanti per 3 a 0 15-40 e due palle break), ha messo a segno un parziale di 12 game a 2 vincendo la partita con un doppio 61.

Al secondo turno sfiderà Pablo Carreno Busta classe 1995 e n.31 ATP.

La partita punto per punto