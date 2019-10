WTA Tianjin: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno di Quali

WTA Tianjin International | Cemento | $500.000 – 2° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuyue Ma vs Qinwen Zheng



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Xiyu Wang vs Yidi Yang



3. Yuxuan Zhang vs [8] En-Shuo Liang



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Yanina Wickmayer vs Xiaodi You



2. Xinyu Gao vs [5] Xinyu Wang



3. [1] Nao Hibino vs Arina Rodionova



Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicole Melichar vs [6] Kurumi Nara



2. Fang Ying Xun vs [7] Natalija Kostic



