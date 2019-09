La vittoria di Naomi Osaka nella sua Osaka. Poi arriva il forfait a Wuhan

Naomi Osaka, numero quattro del mondo, è ritornata al successo ieri per la prima volta dopo la vittoria in gennaio agli Australian Open, vincendo il più grande torneo del suo paese a Osaka, la città dove è nata quasi 22 anni fa. La giapponese ammette che gestire le aspettative non è stato affatto facile.

“Ero molto nervosa prima di andare in campo, perché giocavo di fronte al mio pubblico. Sono stata molto contenta del modo in cui ho giocato per tutta la settimana. Avevo bisogno di questa vittoria e di questo titolo. È importante aver vinto qui per me”.

Naomi nella notte italiana ha dato forfait a Wuhan.