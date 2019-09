Infiltrazione per giocare la Laver Cup? la scelta di Rafael Nadal

Rafael Nadal si è ritirato dalle ultime due partite della Laver Cup a causa di un infortunio al polso della mano sinistra e ha spiegato in un’intervista al canale ufficiale l’accaduto, rammaricandosi di non poter giocare con Roger Federer.

“Ciò che mi ha deluso di più è non poter giocare al fianco di Roger. Ho questa infiammazione alla mano da diverso tempo, ho avvertito nuovamente questo problema sabato ed ho dovuto fare un’infiltrazione per giocare. Mi sono svegliato alle 8 del mattino di domenica con la sensazione della mano ancora infiammata e ho immediatamente mandato un messaggio a Roger, Thomas e Bjorn spiegando che dovevano trovare un sostituto. Se non sono al 100%, è meglio non andare in campo”.