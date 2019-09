Laver Cup: I Big incontrano i tifosi

Da venerdì a domenica il Palaexpo di Ginevra farà da palcoscenico alla consueta sfida tra Team Europe e Team World, alla sfida tra Roger Federer (e, quest’anno, Nadal, Thiem, Zverev, Tsitsipas e Fognini) e i rivali nordamericani e australiani.

Prima di scendere in campo, i big che stanno colorando la città hanno avuto modo di incontrare i tifosi, stringere mani e firmare autografi. E sì, anche di farsi un selfie benaugurante. Tutti in posa hanno sorriso allo scatto, poi sono tornati a fare pubbliche relazioni. Ma è durato poco: allenamenti e studio dei piani di battaglia sono infatti tornati a essere delle priorità.

A home crowd welcome for #TeamEurope at Palais Eynard.#LaverCup pic.twitter.com/prihIi0s8G

