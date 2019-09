Berrettini conquista i bookmaker: in quota le Finals e la top 10 nel 2020

Quote

La semifinale conquistata agli Us Open e i complimenti di Rafa Nadal dopo la sconfitta sono diventati un trampolino di lancio formidabile anche per i bookmaker. Matteo Berrettini conquista un posto d’onore nelle previsioni degli analisti sul finale di stagione, grazie ai due titoli vinti a Stoccarda e Budapest, l’ottavo disputato a Wimbledon e la semifinale nello Slam statunitense.

Il “pass” per le ATP Finals di Londra, a cui partecipano i migliori tennisti dell’anno, si gioca a 1,72 sul tabellone Sisal Matchpoint, ottimista anche per il 2020. Più in dettaglio, è offerto a 2,10 il passaggio dal tredicesimo posto attuale nella classifica ATP alla top ten, tra la quinta e la decima posizione. Il piazzamento tra la seconda e la quarta piazza, riferisce Agipronews, sarebbe un traguardo da 16,00 mentre il sogno del primo posto vale 200 volte la giocata