Matteo Berrettini: “E’ una cosa folle, penso che ci vorrà qualche ora per rendermi conto di quello che sono riuscito a fare” (VIDEO)

“E’ una cosa folle, penso che ci vorrà qualche ora per rendermi conto di quello che sono riuscito a fare. Vedo nel mio box il mio team con le lacrime agli occhi e ancora non ci credo. Ho disputato una partita incredibile, anche Andrey giocava molto bene ma io variavo tanto, usavo lo slice, cambiavo di continuo la traiettoria del servizio. E’ stato davvero fantastico, voglio ringraziare tutti”.

“Fisicamente mi sentivo veramente bene, la cosa è che ti stanchi, ma allo stesso tempo ti alleni giocando i match. Dopo Gasquet ero tutto dolorante, i match 3 su 5 li devi gestire, queste partite mi servono.

Io e Andrey giocavamo bene tutti e due secondo me, non ricordo errori grossolani, o serie di errori, né miei né suoi. Abbiamo fatto scambi incredibili, lunghi, tiratissimi, chiaro che alla fine uno può arrivare stanco. Mi ha fatto bene scaldarmi sull’Armstrong stamattina, è un campo particolare, c’è un frastuono incredibile. Quando ho iniziato a servire non potevo credere a quanto rumore c’era: pareva un concerto. Tutti si muovevano, parlavano, non sentivo nemmeno il suono della palla, ma ti ci devi abituare e basta. Anche lo schermo può dare fastidio, ma in particolare ho trovato tremenda l’umidità sotto il tetto, ho sudato in modo incredibile.

Il mental coach, Stefano Masssari, mi aiuta tantissimo, siamo amici oltre ad avere un rapporto professionale. Ci sentiamo prima delle partite, io gli parlo di come vorrei che andassero, di come me le immagino, e poi elaboriamo insieme le sensazioni”.