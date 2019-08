Us Open: Roger Federer non brilla ma si garantisce un posto alle Finals

Un primo set troppo brutto per essere vero non ha impedito a Roger Federer di qualificarsi per il secondo turno degli US Open. Una volta trovato il giusto timing sulla palla, Roger non ha avuto particolari problemi nello sbarazzarsi dell’indiano Sumit Nagal (190): il 4-6 6-1 6-2 6-4 in 2h30′ di gioco dà il diritto allo svizzeo di affrontare il bosniaco Damir Dzumhur (99) e gli garantisce un posto alle ATP Finals di fine anno.

Nonostante un break iniziale, Federer ha faticato incredibilmente a trovare le giuste sensazioni in avvio. Dal nulla il 38enne di Basilea ha poi però smesso con le steccate e ha iniziato a ingranare le marce alte, imprimendo allo scambio un ritmo insostenibile per il suo avversario, che si è progressivamente trasformato da protagonista inatteso a spettatore non pagante allo show di King Roger.

