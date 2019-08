Da Cincinnati: Il ritorno di Gasquet. Fuori Osaka e Pliskova

Torneo con grandi sorprese quello di Cincinnati. Il Masters 1000 dell’Ohio vedrà una semifinale in campo maschile tra Richard Gasquet (ATP 56) e David Goffin (19). Il francese ha battuto Roberto Bautista Agut (11) al terzo set: 7-6 (7/2) 3-6 6-2 i parziali. Il belga non è invece nemmeno dovuto scendere in campo, in seguito all’abbandono di Yoshihito Nishioka (77).

Eliminazioni illustri in campo femminile. A raggiungere le semifinali sono state la vincitrice del Roland Garros Ashleigh Barty (2), che ha superato non senza difficoltà Maria Sakkari (33) per 5-7 6-2 6-0 e l’eterna Svetlana Kuznetsova (153) che ha sorprendentemente battuto Karolina Pliskova (3) per 3-6 7-6 (7/2) 6-3. Fuori anche la numero 1 Naomi Osaka, che si è ritirata contro Sofia Kenin (22) mentre era sotto per 6-4 1-6 2-0.