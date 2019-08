Italiane nel World Tour: I risultati del 14 Agosto

1-2° Turno

W25+H Leipzig

Katharina Gerlach vs. Martina Caregaro 6-1 6-4

W15 Tabarka

Lamis Alhussein Abdel Aziz [4] vs. Valentina Losciale 6-3 6-4

Beatrice Lombardo vs. Emmanuelle Girard 6-7(2) 5-7

Leticia Heintz vs. Giulia Crescenzi 1-6 2-6

Valentina Giavazzi vs. Aurora Zantedeschi 4-6 2-6

Anze Arh vs. Giacomo Dambrosi 2-6 1-6

Maria Vittoria Viviani vs. Katarina Kuzmova 5-7 6-3 6-4

W15 Oldenzaal

Chiara Scholl [1] vs. Federica Arcidiacono 1-6 2-6

W15 Cancun

Dylan Cline vs. Martina Zerulo 2-6 2-6

W25+H Las Palmas de Gran Canaria

Amandine Hesse [1] vs. Elena De Santis 6-0 6-1

Anastasiya Komardina [5] vs. Lucia Bronzetti 6-1 3-6 6-7(8)

Deborah Chiesa vs. Alexandra Bozovic 4-6 6-2 2-6

Camilla Rosatello vs. Yvonne Cavalle-Reimers 1-6 6-2 7-5

Gaia Sanesi vs. Reka-Luca Jani [4] 7-5 6-3