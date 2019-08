Masters 1000 Montreal : Rafael Nadal trionfa in Canada

La finale del Masters 1000 di Montréal non ha regalato sorprese. Ad aggiudicarsi il trofeo è stato Rafael Nadal (ATP 2), che ha superato agevolmente il russo Daniil Medvedev (9) con il punteggio di 6-3 6-0 in 1h11′ di gioco. Il maiorchino ha così bissato il successo dello scorso anno, conquistando per la quinta volta in carriera la Rogers Cup. Per il 33enne si tratta del 3o titolo in stagione, l’83o in carriera.

Nadal ha concesso molto poco all’avversario (una sola palla break in tutto l’incontro), facendo la differenza nel primo set grazie al servizio strappato nel quarto game. Nella seconda frazione il mancino di Manacor ha ottenuto subito il break che ha messo con le spalle al muro il russo, incapace di reagire e totalmente in balia dello spagnolo fino al pesante 6-0 finale.

