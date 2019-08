WTA Toronto: Titolo a Bianca Andreescu. Serena Williams si ritira dopo 4 Game

Alla sua ottava partecipazione ad un torneo WTA Bianca Andreescu (27) ha conquistato il suo secondo titolo in carriera. La 19enne canadese, già trionfatrice agli Indian Wells di quest’anno, è la prima tennista di casa a fare sua la Rogers Cup dal 1969 ad oggi. Un exploit storico dunque, che permetterà alla Andreescu di diventare la nuova numero 14 delle classifiche mondiali a partire da domani.

La finale contro la favorita Serena Williams (10) è durata solamente 19 minuti. La 37enne statunitense, che dal canto suo andava a caccia del 73o titolo in carriera, si è dovuta arrendere per un infortunio alla schiena quando il punteggio era sul 3-1 in favore della sua avversaria.

WTA Toronto Bianca Andreescu Bianca Andreescu 0 3 Serena Williams [8] • Serena Williams [8] 0 1 Vincitore: B. ANDREESCU per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Williams 3-1 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Williams 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

