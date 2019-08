Masters 1000 Montreal: Rafael Nadal in finale senza giocare. Monfils dopo la battaglia contro Agut dà forfait. Daniil Medvedev prima finale Masters 1000

ATP Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $5.701.945 – Quarti di Finale e Semifinali

Court Central – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [16] Gael Monfils vs [10] Roberto Bautista Agut QF



ATP Montreal Gael Monfils [16] Gael Monfils [16] 6 3 7 Roberto Bautista Agut [10] Roberto Bautista Agut [10] 4 6 6 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Monfils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Monfils 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Monfils 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [6] Karen Khachanov vs [8] Daniil Medvedev (non prima ore: 21:00)



ATP Montreal Karen Khachanov [6] Karen Khachanov [6] 1 6 Daniil Medvedev [8] Daniil Medvedev [8] 6 7 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Robin Haase / Wesley Koolhof vs Rohan Bopanna / Denis Shapovalov (non prima ore: 00:00)



ATP Montreal Robin Haase / Wesley Koolhof Robin Haase / Wesley Koolhof 7 7 Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 6 6 Vincitori: HAASE / KOOLHOF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Haase / Koolhof 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Shapovalov 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 R. Haase / Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Haase / Koolhof 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 R. Haase / Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Haase / Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 0-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Rafael Nadal vs [16] Gael Monfils OR [10] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 02:00)



ATP Montreal Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 0 0 Gael Monfils [16] • Gael Monfils [16] 0 0 Vincitore: R. NADAL per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Monfils 0-0

Banque Nationale – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Rajeev Ram / Joe Salisbury