Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 1. Stan Wawrinka supera Grigor Dimitrov

La bestia nera di Grigor Dimitrov (ATP 54) si chiama Stan Wawrinka (22). Il vodese ha sconfitto il bulgaro al primo turno del Masters 1000 di Montréal in due set con il punteggio di 6-4 6-4. Per lui si tratta della quarta vittoria consecutiva con il 28enne, battuto nelle precedenti tre sfide nell’ambito dei tornei del Grande Slam (Wimbledon 2018, US Open 2018 e Roland Garros 2019).

Il rossocrociato ha approfittato dell’unico passaggio a vuoto al servizio dell’avversario durante il terzo game della prima frazione, tenendo dal canto suo la battuta senza troppi patemi. Nel secondo set la partita si è animata diventando molto intensa e spettacolare, con Wawrinka di nuovo a fare la differenza nel terzo gioco. Al prossimo turno il 34enne elvetico se la vedrà con il russo Karen Khachanov (8) che ha usufruito di un bye.

ATP Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $5.701.945 – 1° Turno

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lucas Pouille vs [17] Milos Raonic



ATP Montreal Lucas Pouille 4 4 Milos Raonic [17] 6 6 Vincitore: M. RAONIC

2. [WC] Felix Auger-Aliassime / Vasek Pospisil vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



ATP Montreal Felix Auger-Aliassime / Vasek Pospisil 6 5 Jeremy Chardy / Fabrice Martin 7 7 Vincitori: CHARDY / MARTIN

3. Pierre-Hugues Herbert vs Denis Shapovalov



ATP Montreal Pierre-Hugues Herbert 3 5 Denis Shapovalov 6 7 Vincitore: D. SHAPOVALOV

4. [WC] Peter Polansky vs [16] Gael Monfils



Banque Nationale – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jan-Lennard Struff vs [WC] Jo-Wilfried Tsonga



ATP Montreal Jan-Lennard Struff 6 6 Jo-Wilfried Tsonga 2 2 Vincitore: J. STRUFF

2. [Q] Tommy Paul vs [WC] Brayden Schnur



ATP Montreal Tommy Paul 6 6 Brayden Schnur 1 2 Vincitore: T. PAUL

3. Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov



ATP Montreal Stan Wawrinka 6 6 Grigor Dimitrov 4 4 Vincitore: S. WAWRINKA

4. Benoit Paire vs Richard Gasquet



ATP Montreal Benoit Paire 6 4 Richard Gasquet 7 6 Vincitore: R. GASQUET

5. Andrey Rublev / Alexander Zverev vs [3] Mate Pavic / Bruno Soares



Court 9 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marton Fucsovics vs Cameron Norrie



ATP Montreal Marton Fucsovics 7 2 3 Cameron Norrie 5 6 6 Vincitore: C. NORRIE

2. [13] Nikoloz Basilashvili vs Dusan Lajovic



ATP Montreal Nikoloz Basilashvili [13] 3 6 6 Dusan Lajovic 6 4 4 Vincitore: N. BASILASHVILI

3. [10] Roberto Bautista Agut vs [Q] Bernard Tomic



ATP Montreal Roberto Bautista Agut [10] 6 6 Bernard Tomic 3 2 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT

4. [Q] Ilya Ivashka vs [Q] Soonwoo Kwon



ATP Montreal Ilya Ivashka 7 6 Soonwoo Kwon 6 4 Vincitore: I. IVASHKA

5. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Robin Haase / Wesley Koolhof



Court 5 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Laslo Djere vs Cristian Garin



ATP Montreal Laslo Djere 2 6 Cristian Garin 6 7 Vincitore: C. GARIN

2. Alex de Minaur / Jordan Thompson vs Hubert Hurkacz / John Isner



ATP Montreal Alex de Minaur / Jordan Thompson 6 7 Hubert Hurkacz / John Isner 4 6 Vincitori: DE MINAUR / THOMPSON

3. Mikhail Kukushkin vs Adrian Mannarino



ATP Montreal Mikhail Kukushkin 4 4 Adrian Mannarino 6 6 Vincitore: A. MANNARINO

