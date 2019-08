Challenger Segovia: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo due azzurri (VIDEO)

Challenger Segovia CH | Cemento | e69.280 – Ottavi di Finale

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [ITF] Markus Eriksson vs [9] Roberto Ortega-Olmedo



CH Segovia Markus Eriksson Markus Eriksson 1 6 7 Roberto Ortega-Olmedo [9] Roberto Ortega-Olmedo [9] 6 1 5 Vincitore: M. ERIKSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Eriksson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 M. Eriksson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Eriksson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Ortega-Olmedo 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Eriksson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 M. Eriksson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 5-1 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Eriksson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Eriksson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-2 → 1-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 M. Eriksson 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

2. Antoine Escoffier vs Carlos Boluda-Purkiss



CH Segovia Antoine Escoffier Antoine Escoffier 6 6 Carlos Boluda-Purkiss Carlos Boluda-Purkiss 4 4 Vincitore: A. ESCOFFIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Boluda-Purkiss 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 5-4 C. Boluda-Purkiss 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Boluda-Purkiss 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Boluda-Purkiss 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Boluda-Purkiss 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Boluda-Purkiss 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-3 → 5-4 C. Boluda-Purkiss 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Boluda-Purkiss 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Boluda-Purkiss 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Boluda-Purkiss 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Andrea Basso vs Hugo Grenier (non prima ore: 15:00)



CH Segovia Andrea Basso • Andrea Basso 0 4 Hugo Grenier Hugo Grenier 15 5 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Basso 0-15 4-5 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Basso 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Basso 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Basso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Basso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Blaz Rola vs [14] Baptiste Crepatte (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Nicola Kuhn vs Illya Marchenko (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Altug Celikbilek vs Carlos Gomez-Herrera



CH Segovia Altug Celikbilek Altug Celikbilek 6 4 6 Carlos Gomez-Herrera Carlos Gomez-Herrera 4 6 2 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 5-1 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 A. Celikbilek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Celikbilek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Gomez-Herrera 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Gomez-Herrera 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Celikbilek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Gomez-Herrera 15-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [10] Pavel Kotov vs [6] Matteo Viola



CH Segovia Pavel Kotov [10] Pavel Kotov [10] 6 6 Matteo Viola [6] Matteo Viola [6] 1 3 Vincitore: P. KOTOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 6-3 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Viola 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

3. [3] Constant Lestienne vs Tobias Simon



CH Segovia Constant Lestienne [3] • Constant Lestienne [3] 0 2 Tobias Simon Tobias Simon 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Lestienne 2-3 T. Simon 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 C. Lestienne 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Simon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Carlos Boluda-Purkiss / Roberto Ortega-Olmedo vs [PR] Inigo Cervantes / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Fred Gil / Yecong He vs [3] Gerard Granollers / Julian Ocleppo



CH Segovia Fred Gil / Yecong He Fred Gil / Yecong He 1 6 Gerard Granollers / Julian Ocleppo [3] Gerard Granollers / Julian Ocleppo [3] 6 7 Vincitori: GRANOLLERS / OCLEPPO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Granollers / Ocleppo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Gil / He 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 G. Granollers / Ocleppo 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Gil / He 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Granollers / Ocleppo 15-0 15-15 15-30 df 40-30 4-3 → 4-4 F. Gil / He 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Granollers / Ocleppo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 F. Gil / He 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 G. Granollers / Ocleppo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Gil / He 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Granollers / Ocleppo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 F. Gil / He 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Granollers / Ocleppo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Gil / He 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 G. Granollers / Ocleppo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Gil / He 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 G. Granollers / Ocleppo 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Gil / He 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Granollers / Ocleppo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [ITF] Orlando Luz / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [2] Andreas Siljestrom / Andrea Vavassori



CH Segovia Orlando Luz / Felipe Meligeni Rodrigues Alves • Orlando Luz / Felipe Meligeni Rodrigues Alves 0 6 4 Andreas Siljestrom / Andrea Vavassori [2] Andreas Siljestrom / Andrea Vavassori [2] 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 4-3 A. Siljestrom / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Siljestrom / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Siljestrom / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Siljestrom / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Siljestrom / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Siljestrom / Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Siljestrom / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df 2-1 → 3-1 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Siljestrom / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 O. Luz / Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

3. [1] Sander Arends / David Pel vs Altug Celikbilek / Markus Eriksson



Il match deve ancora iniziare