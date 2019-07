Race to MEF Challenger Imola, Ragazzi: “L’organizzazione del torneo è straordinaria”

La quarta ed ultima tappa della Race to MEF Challenger giunge agli ottavi. Sui campi in erba sintetica del Tozzona Tennis Park di Imola tanti ragazzi continuano ad inseguire l’ambita wild card in palio per gli Internazionali di Tennis Città dell’Aquila, il quarto ATP Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events in programma nel capoluogo abruzzese dal 19 al 25 agosto.

Archiviata con successo la sedicesima edizione degli Internazionali Femminili, torneo da 25.000 dollari di montepremi conquistato per il secondo anno consecutivo da Stefania Rubini, il prestigioso circolo diretto dall’ex Davis Man azzurro Massimiliano Narducci ha proseguito il tour de force con l’ultimo appuntamento della Race to MEF, entusiasmante novità della stagione 2019.

Il primo giocatore in ordine cronologico ad accedere ai quarti di finale è stato Alessandro Ragazzi (2.3), che nel primo match in programma sul Campo Centrale del Tozzona Tennis Park ha sconfitto Lorenzo Vincenti con lo score di 6-1 6-3 in un’ora e undici minuti di gioco. “Nonostante un fastidioso mal di schiena con cui sono costretto a combattere da diverse settimane – queste le parole del tennista veneto – sono felice del risultato e del gioco espresso. Credo di aver sfruttato al meglio la superficie rapida, costruendomi diversi punti con il mio servizio mancino ad uscire. La finale con Sektic nella terza tappa di Terni è stata una forte iniezione di fiducia, nonostante la sconfitta. L’idea della Race to MEF è straordinaria: tutto è organizzato nei minimi dettagli, dai campi all’accoglienza per noi giocatori. Sto vivendo un periodo positivo e spero di continuare così”.

Un posto nei quarti di finale se lo è guadagnato anche Edoardo Lavagno (2.3), che sul punteggio di 4-6 6-1 3-2 ha usufruito del ritiro di Alessandro Arginelli. “Sono all’esordio assoluto nella Race to MEF – ha dichiarato il piemontese, classe 1998 – e mi sto divertendo molto. L’erba sintetica è una superficie particolare in cui il servizio svolge un ruolo fondamentale. Sono rimasto stupito dall’organizzazione del torneo. Transportation, arbitri, raccattapalle: nulla è lasciato al caso. Per me è la prima volta anche al Tozzona Tennis Park, un posto fantastico immerso nel verde con tribune ed allestimenti di primo livello. Ora testa al prossimo match”.