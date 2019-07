ATP Atlanta: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

ATP Atlanta 250 | Cemento | $694.995

(1) Isner, John vs Bye

Opelka, Reilly vs Bublik, Alexander

Evans, Daniel vs Qualifier

Sandgren, Tennys vs (6) Albot, Radu

(3) de Minaur, Alex vs Bye

Klahn, Bradley vs Copil, Marius

Ebden, Matthew vs Qualifier

Tomic, Bernard vs (5) Tiafoe, Frances

(7) Thompson, Jordan vs Norrie, Cameron

Qualifier vs Gunneswaran, Prajnesh

Popyrin, Alexei vs Kudla, Denis

Bye vs (4) Herbert, Pierre-Hugues

(8) Humbert, Ugo vs (WC) Gromley, Cole

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Sock, Jack

(WC) Dimitrov, Grigor vs Qualifier

Bye vs (2) Fritz, Taylor