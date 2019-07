Da Palermo: Le ultime notizie dal torneo

Un infortunio al polso destro accusato in occasione della partita di primo turno del Torneo di Losanna ha messo fuori causa la tedesca, Julia Goerges, impossibilitata, quindi, a partecipare ai “30^ Palermoladies Open”, in programma al Country Time Club dal 20 al 28 luglio. Si sono cancellate anche la cinese Shuai Zhang, la slovena, Polonia Hercog, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova e la lussemburghese, Mandy Minella.

Entrano nel main draw la svizzera Stefanie Voegel, l’australiana Samantha Stosur (ex numero 4 al mondo e vincitrice degli Us Open nel 2011), la rumena Irina Carmela Begu (domani impegnata nei quarti di finale del Torneo di Bucarest), la russaNatalia Vikhlyansteva (si è qualificata per i quarti del Torneo di Losanna) e la spagnola Lara Arruabarrena (numero 165 della classifica mondiale, ma con un best ranking da n. 52 al mondo).

Intanto è attesa per lunedì (giorno d’inizio delle partite del tabellone principale) a Palermo, Kiki Bertens, numero 5 al mondo, e prima testa di serie del Torneo del Country.