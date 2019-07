Challenger Nur-Sultan, Gatineau, Amersfoort, San Benedetto del Tronto: La situazione aggiornata

Settimana (15-21 Luglio 2019)

NUR-SULTAN , Kazakhstan (H) /110 ($)*

SAN BENEDETTO , Italy (CL) /80 (€)

AMERSFOORT , Netherlands (CL) /80 (€)

GATINEAU , Canada (H) /80 ($)

Nur-Sultan, Kazakhstan Challenger Tour 110

Date: 7/15/2019 Original Cut Off: 410 (ATP) / 71 (ITF) Ranking Date: 6/24/2019

129 Donskoy, Evgeny (RUS)

134 Giustino, Lorenzo

142 Ofner, Sebastian (AUT)

170 Gerasimov, Egor (BLR)

194 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

203 Basic, Mirza (BIH)

222 Miedler, Lucas (AUT)

244 Chung, Yunseong (KOR)

249 Myneni, Saketh (IND)

253 Viola, Matteo

259 Oliveira, Goncalo (POR)

270 Rodionov, Jurij (AUT)

272 Kotov, Pavel (RUS)

279 Mukund, Sasi Kumar (IND)

291 Vukic, Aleksandar (AUS)

298 Nam, Ji Sung (KOR)

303 Zhang, Zhizhen (CHN)

304 Yevseyev, Denis (KAZ)

307 Yang, Tsung-Hua (TPE)

334 Crepatte, Baptiste (FRA)

338 Elias, Gastao (POR)

344 Setkic, Aldin (BIH)

347 Wu, Di (CHN)

366 Mena, Facundo (ARG)

372 Rinderknech, Arthur (FRA)

379 Sultanov, Khumoyun (UZB)

381 Barrientos, Nicolas (COL) PR

382 Korda, Sebastian (USA)

383 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

384 Marchenko, Illya (UKR)

400 Artunedo Martinavarro, Andres (ESP)

402 Leshem, Edan (ISR)

404 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

406 Kadhe, Arjun (IND)

410 Ellis, Blake (AUS)

21 Sekiguchi, Shuichi (JPN) ITF

39 Tiurnev, Evgenii (RUS) ITF

45 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

59 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

71 Sanchez Izquierdo, Nikolas (ESP) ITF

Alternates ATP

411 Bourchier, Harry (AUS)

415 Ly, Nam Hoang (VIE)

416 Patael, Ben (ISR)

424 Ocleppo, Julian

426 Grenier, Hugo (FRA)

Alternates ITF

83 Razborsek, Nik (SLO)

Gatineau, Canada Challenger Tour 80

Date: 7/15/2019 Original Cut Off: 285 (ATP) / 51 (ITF) Ranking Date: 6/24/2019

103 Hoang, Antoine (FRA)

126 Kwon, Soonwoo (KOR)

132 Koepfer, Dominik (GER)

141 Polansky, Peter (CAN)

155 Mmoh, Michael (USA)

157 Sela, Dudi (ISR)

158 Giron, Marcos (USA)

161 Gombos, Norbert (SVK)

162 Soeda, Go (JPN)

172 Torpegaard, Mikael (DEN)

182 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

189 Kubler, Jason (AUS)

190 Polmans, Marc (AUS)

192 King, Darian (BAR)

195 Janvier, Maxime (FRA)

196 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

215 Couacaud, Enzo (FRA)

218 Lee, Duckhee (KOR)

220 Harris, Andrew (AUS)

234 Li, Zhe (CHN)

238 Santillan, Akira (AUS)

239 Uchida, Kaichi (JPN)

246 Watanuki, Yosuke (JPN)

250 Banes, Maverick (AUS)

252 Sakharov, Gleb (FRA)

255 Moriya, Hiroki (JPN)

260 Peliwo, Filip (CAN)

266 Menezes, Joao (BRA)

267 Altamirano, Collin (USA)

269 Wolf, J.J. (USA)

271 Ilkel, Cem (TUR)

275 Escobedo, Ernesto (USA)

280 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

281 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

285 Petrovic, Danilo (SRB)

4 Imai, Shintaro (JPN) ITF

9 Hoyt, Evan (GBR) ITF

10 Mansouri, Skander (TUN) ITF

33 Tabilo, Alejandro (CHI) ITF

51 Arconada, Jordi (USA) ITF

Alternates ATP

313 Gojo, Borna (CRO)

316 Gomez-Herrera, Carlos (ESP) PR

Alternates ITF

65 Bangoura, Sekou (USA)

Amersfoort, Netherlands Challenger Tour 80

Date: 7/15/2019 Original Cut Off: 332 (ATP) / 20 (ITF) Ranking Date: 6/24/2019

127 Martinez, Pedro (ESP)

146 Coppejans, Kimmer (BEL)

150 Brown, Dustin (GER)

153 Otte, Oscar (GER)

167 Rola, Blaz (SLO)

176 Marterer, Maximilian (GER)

201 Griekspoor, Tallon (NED)

208 Moraing, Mats (GER)

212 De Greef, Arthur (BEL)

219 Benchetrit, Elliot (FRA)

231 Cachin, Pedro (ARG)

236 Safwat, Mohamed (EGY)

240 Kuhn, Nicola (ESP)

242 de Bakker, Thiemo (NED)

245 Kolar, Zdenek (CZE)

247 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

251 Masur, Daniel (GER)

257 Bellucci, Thomaz (BRA)

261 Ignatik, Uladzimir (BLR)

264 Kamke, Tobias (GER)

274 Moroni, Gian Marco

278 Tatlot, Johan (FRA)

282 De Schepper, Kenny (FRA)

284 Choinski, Jan (GBR)

300 Ruusuvuori, Emil (FIN)

306 Sels, Jelle (NED)

308 Wang, Tak Khunn (FRA)

311 Robert, Stephane (FRA)

315 Fanselow, Sebastian (GER)

316 Ferreira Silva, Frederico (POR)

319 Escobar, Gonzalo (ECU)

320 Kuzmanov, Dimitar (BUL)

321 Clezar, Guilherme (BRA)

330 Pavlasek, Adam (CZE)

332 Griekspoor, Scott (NED)

5 Denolly, Corentin (FRA) ITF

12 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

13 Heyman, Christopher (BEL) ITF

14 Van de Zandschulp, Botic (NED) ITF

20 Van Rijthoven, Tim (NED) ITF

Alternates ATP

340 Lenz, Julian (GER)

365 Gakhov, Ivan (RUS)

367 Metreveli, Aleksandre (GEO) PR

—-IN——–IN————

373 Doumbia, Sadio (FRA)

Alternates ITF

35 Torebko, Peter (GER)

San Benedetto, Italy Challenger Tour 80

Date: 7/15/2019 Original Cut Off: 364 (ATP) / 34 (ITF) Ranking Date: 6/24/2019

122 Martin, Andrej (SVK)

131 Mager, Gianluca

163 Giannessi, Alessandro

175 Gaio, Federico

177 Coria, Federico (ARG)

185 Gomez, Emilio (ECU)

209 Arnaboldi, Andrea

216 Marcora, Roberto

223 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

227 Vanni, Luca

229 Krstin, Pedja (SRB)

243 Giraldo, Santiago (COL)

273 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

283 Wu, Tung-Lin (TPE)

288 Safiullin, Roman (RUS)

292 Muller, Alexandre (FRA)

297 Cid Subervi, Roberto (DOM)

301 Taberner, Carlos (ESP)

305 Collarini, Andrea (ARG)

322 Descotte, Matias Franco (ARG)

329 Cuevas, Martin (URU)

331 Molcan, Alex (SVK)

336 Vavassori, Andrea

337 Roca Batalla, Oriol (ESP)

341 Olivo, Renzo (ARG)

346 Varillas, Juan Pablo (PER)

346 Cervantes, Inigo (ESP) PR

350 Safranek, Vaclav (CZE)

353 Pellegrino, Andrea

355 Bega, Alessandro

356 Guinard, Manuel (FRA)

359 Durasovic, Viktor (NOR)

360 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

363 Haerteis, Johannes (GER)

364 Piros, Zsombor (HUN)

15 Bonadio, Riccardo ITF

26 O’Connell, Christopher (AUS) ITF

29 Rondoni, Pietro ITF

30 Nedelko, Ivan (RUS) ITF

34 Vanneste, Jeroen (BEL) ITF