Universiadi 2019: sorpresa Kubareva, tutto facile per Kan e Lee

Si è allineato ai quarti di finale anche il tabellone di singolare femminile della XXX Universiade di Napoli. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Napoli, a ritagliarsi il ruolo di protagonista di giornata è la bielorussa Anna Kubareva, classe 2001 e n.777 WTA, che ha estromesso piuttosto agevolmente la numero uno del seeding, la ceca Zarycka, col punteggio di 7-5 6-3.

Victoria Kan, che al turno precedente non aveva concesso alcun game a Camilla Abbate, ha ripetuto una straordinaria prestazione, sconfiggendo per 6-0 6-1 la ceca Sumova. Uno dei match più attesi sarà quello tra la taiwanese Lee e la giapponese Sato: entrambe arrivano da due comode vittorie in due set.

RISULTATI OTTAVI DI FINALE:

Kubareva (BLR) b. Zarycka (CZE) 7-5 6-3

Chong (HKG) b. Orange (FRA) 6-4 6-4

Arbuthnott (GBR) b. Guo (CHN) 6-4 6-7(3) 7-6(2)

Morisaki (JPN) b. Sizikova (RUS) 6-4 3-6 7-5

Jundakate (THA) – Jeong (KOR) 6-4 6-2

Kan (RUS) b. Sumova (CZE) 6-0 6-1

Sato (JPN) b. Ye (CHN)

Lee (TPE) b. Staines (AUS) 6-3 6-1