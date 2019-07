Wimbledon: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 6. Nessun problema per Rafael Nadal e Roger Federer

Chi intende arrivare fino in fondo a Wimbledon dovrà indubbiamente fare i conti anche con Rafael Nadal (ATP 2). Il maiorchino, impegnato oggi sul centrale londinese per il terzo turno, ha spazzato via senza troppi problemi la resistenza di Jo-Wilfried Tsonga (72), col punteggio di 6-2 6-3 6-2. Il francese, molto falloso, non ha mai trovato il modo di riuscire a impensierire il vincitore dell’ultimo Roland Garros, apparso invece molto solido.

Un Roger Federer non ancora al massimo delle sue potenzialità non ha comunque avuto troppi problemi nel superare Lucas Pouille (ATP 28) nel terzo turno di Wimbledon. Il numero tre al mondo ha battuto il francese in tre set, 7-5 6-2 7-6 (7/4), garantendosi l’accesso agli ottavi di finale.

In attesa di scendere per la prima volta in campo con Andy Murray nel doppio misto, Serena Williams (WTA 10) ha liquidato in poco più di un’ora la pendenza Juliia Goerges (17). Con un brek per set la statunitense ha piegato la tedesca con il punteggio di 6-4 6-3 e agli ottavi se la vedrà con la spagnola Carla Suarez Navarro (31).

Ancor più netto il successo della numero 1 mondiale Ashleigh Barty, che non ha lasciato scampo alla beniamina di casa Harriet Dart (182) stesa con un doppio 6-1 e che ora affronterà la giustiziera di Belinda Bencic (13) Alison Riske (55).

Eliminata invece dalla rediviva Barbora Strycova (54) la numero 4 Kiki Bertens. Dopo aver perso un primo set molto combattuto, l’olandese ha ceduto nettamente nel secondo, uscendo sconfitta per 7-5 6-1.

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

A. Barty vs H. Dart



J-W. Tsonga vs R. Nadal



L. Pouille vs R. Federer



No.1 Court – Ore: 2:00pm

S. Williams vs J. Goerges



S. Stephens vs J. Konta



J. Sousa vs D. Evans



No.2 Court – Ore: 12:00am

M. Linette vs P. Kvitova



P. Herbert / A. Murray vs N. Mektic / F. Skugor



R. Lindstedt / J. Ostapenko vs J. Clarke / C. Gauff



No.3 Court – Ore: 12:00am

K. Nishikori vs S. Johnson



K. Bertens vs B. Strycova



M. Arevalo / M. Reyes-Varela vs B. Bryan / M. Bryan



Court 12 – Ore: 12:00am

A. Riske vs B. Bencic



J. Struff vs M. Kukushkin



T. Babos / K. Mladenovic vs J. Brady / A. Riske



R. Peterson / T. Zidansek vs V. Azarenka / A. Barty



Court 18 – Ore: 12:00am

E. Mertens vs Q. Wang



M. Berrettini vs D. Schwartzman



N. Skupski / H. Chan vs M. Middelkoop / Z. Yang



J. Peers / S. Zhang vs H. Kontinen / H. Watson



Court 8 – Ore: 12:00am

X. Han / O. Kalashnikova vs I. Begu / M. Niculescu



S. Cirstea / G. Voskoboeva vs A. Cornet / P. Martic



S. Gonzalez / X. Han vs A. Qureshi / N. Kichenok



B. Soares / N. Melichar vs D. Molchanov / G. Voskoboeva



Court 9 – Ore: 12:00am

A. Blinkova / Y. Wang vs M. Sakkari / A. Tomljanovic



R. Atawo / L. Kichenok vs A. Friedsam / L. Siegemund



I. Dodig / F. Polasek vs N. Monroe / M. Zverev



R. Bopanna / A. Sabalenka vs A. Sitak / L. Siegemund



Court 11 – Ore: 12:00am

P. Carreno Busta / F. Lopez vs M. Gonzalez / H. Zeballos



S. Stosur / S. Zhang vs D. Collins / B. Mattek-Sands



L. Bambridge / A. Muhammad vs E. Roger-Vasselin / A. Klepac



Court 14 – Ore: 13:30pm

T. Sandgren vs F. Fognini



J. Vliegen / S. Zheng vs J. Rojer / D. Schuurs



S-W. Hsieh / B. Strycova vs E. Alexandrova / V. Golubic



Court 15 – Ore: 12:30am

M. Daniell / W. Koolhof vs J. Munar / C. Norrie



D. Sharan / Y. Duan vs E. Hoyt / E. Silva



W. Koolhof / K. Peschke vs P. Oswald / M. Adamczak



Court 16 – Ore: 12:00am

C. Suarez Navarro vs L. Davis



O. Marach / J. Melzer vs R. Jebavy / P. Oswald



Court 17 – Ore: 12:00am

S. Querrey vs J. Millman



To be Arranged 1 – Ore:

A. Murray / S. Williams vs A. Mies / A. Guarachi