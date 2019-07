Wimbledon: Marcos Baghdatis supera il primo turno e “allunga” la carriera

Marcos Baghdatis ha scelto di chiudere la sua carriera da professionista in quel di Wimbledon, i cui organizzatori gli hanno dato una wild card per il tabellone principale. Il tennista cipriota, classe 1985, avrebbe dovuto disputare le qualificazioni vista la sua classifica di numero 135 ATP.

Semifinalista sull’erba londinese nel 2006 (miglior risultato nel torneo), Baghdatis ha superato quest’oggi il suo match d’esordio, vincendo in tre set contro il canadese Brayden Schnur, sicuramente un ottimo avversario per un primo turno di un Major: 6-2 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del giocatore di Limassol, che al secondo ostacolo se la vedrà con il vincente del match tra Matteo Berrettini e Aljaz Bedene.

La carriera di Marcos Baghdatis, dunque, proseguirà almeno fino a giovedì, data in cui verrà disputato il prossimo incontro.