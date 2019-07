Wimbledon: LIVE Day 1 Italiani. Ogg in campo sei azzurri

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – 1° Turno

No.2 Court – Ore: 12:00am

3° Inc T. Fabbiano vs S. Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

A. Arnaboldi vs I. Karlovic

Court 18 – Ore: 12:00am

2° Inc D. Medvedev vs P. Lorenzi



Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

P. Carreno Busta vs A. Popyrin



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

4° Inc L. Sonego vs M. Granollers



Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

U. Humbert vs G. Monfils



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

3° Inc A. Arnaboldi vs I. Karlovic



Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

T. Fabbiano vs S. Tsitsipas

Court 16 – Ore: 12:00am

2° Inc A. Seppi vs N. Jarry



Il match deve ancora iniziare

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

M. Copil vs G. Pella



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

1° Inc D. Yastremska vs C. Giorgi



Slam Wimbledon D. Yastremska D. Yastremska 30 2 C. Giorgi • C. Giorgi 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 2-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

S. Kenin vs A. Sharma