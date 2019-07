Wimbledon: Risultati completi Day 1 Italiani. Esce di scena Lorenzo Sonego. Andrea Arnaboldi sconfitto da Ivo Karlovic. Out Paolo Lorenzi

Wimbledon Grand Slam | Erba | $46.765.979 – 1° Turno

No.2 Court – Ore: 12:00am

3° Inc T. Fabbiano vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon T. Fabbiano T. Fabbiano 6 3 6 6 6 S. Tsitsipas [7] S. Tsitsipas [7] 4 6 4 7 3 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

A. Arnaboldi vs I. Karlovic

Court 18 – Ore: 12:00am

2° Inc D. Medvedev vs P. Lorenzi



Slam Wimbledon D. Medvedev [11] D. Medvedev [11] 6 7 7 P. Lorenzi P. Lorenzi 3 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 40-0 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

P. Carreno Busta vs A. Popyrin



Slam Wimbledon P. Carreno Busta P. Carreno Busta 6 5 2 A. Popyrin A. Popyrin 7 7 6 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 A. Popyrin 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

4° Inc L. Sonego vs M. Granollers



Slam Wimbledon L. Sonego L. Sonego 6 4 4 M. Granollers M. Granollers 7 6 6 Vincitore: M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Sonego 30-40 0-1 → 0-2 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 4-6 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Granollers 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

U. Humbert vs G. Monfils



Slam Wimbledon U. Humbert U. Humbert None 6 3 6 7 3 G. Monfils [16] • G. Monfils [16] None 7 6 4 5 0 Vincitore: U. Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 G. Monfils None-None 3-0 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 U. Humbert 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-1 → 5-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-1 → 5-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 12:00am

3° Inc A. Arnaboldi vs I. Karlovic



Slam Wimbledon A. Arnaboldi A. Arnaboldi 4 4 6 I. Karlovic I. Karlovic 6 6 7 Vincitore: I. Karlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-15 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

T. Fabbiano vs S. Tsitsipas

Court 16 – Ore: 12:00am

2° Inc A. Seppi vs N. Jarry



Slam Wimbledon A. Seppi A. Seppi 6 6 6 6 N. Jarry N. Jarry 3 7 1 2 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Jarry 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-0 → 5-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* ace 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 ace df 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

M. Copil vs G. Pella



Slam Wimbledon M. Copil M. Copil 6 7 3 4 G. Pella [26] G. Pella [26] 7 5 6 6 Vincitore: G. Pella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 G. Pella 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Copil 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 G. Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Copil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Copil 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Copil 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Copil 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Copil 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Copil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Pella 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Copil 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Copil 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Copil 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Copil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* ace 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 G. Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Pella 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Copil 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 G. Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Copil 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 12:00am

1° Inc D. Yastremska vs C. Giorgi



Slam Wimbledon D. Yastremska D. Yastremska 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 3 3 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-2 → 5-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 D. Yastremska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-3 → 5-3 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df df 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

S. Kenin vs A. Sharma