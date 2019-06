Wimbledon, sorteggio tabellone femminile: alle 11 le avversarie di Giorgi e Gatto-Monticone

Due italiane al via nel tabellone principale del torneo di Wimbledon, il cui sorteggio si terrà questa mattina alle ore 11. LiveTennis seguirà in diretta tutta la cerimonia; nel main draw, per quanto concerne i colori azzurri, ci saranno Camila Giorgi e Giulia Gatto-Monticone, che nella giornata di ieri ha superato le qualificazioni grazie al successo in rimonta sulla francese Oceane Dodin.

PRIMO TURNO ITALIANE

Camila Giorgi (ITA) vs

Giulia Gatto-Monticone (Q,ITA) vs

Dalle 11 sorteggio in DIRETTA