Circuito Wta Copertina, WTA

WTA Nottingham: I risultati con il dettaglio della Semifinale e Finale

16/06/2019 07:45 Nessun commento
Donna Vekic nella foto
Donna Vekic nella foto

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Caroline Garcia FRA vs Jennifer Brady USA

WTA Nottingham
Caroline Garcia [1]
0
4
6
4
Jennifer Brady
0
6
3
3
Match sospeso - Pioggia
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2. Ellen Perez AUS / Arina Rodionova AUS vs Desirae Krawczyk USA / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare

3. [1] Caroline Garcia FRA OR Jennifer Brady USA vs [2] Donna Vekic CRO (non prima ore: 16:00)

Il match deve ancora iniziare