WTA Nottingham: I risultati con il dettaglio della Semifinale e Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Caroline Garcia vs Jennifer Brady



WTA Nottingham Caroline Garcia [1] • Caroline Garcia [1] 0 4 6 4 Jennifer Brady Jennifer Brady 0 6 3 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Garcia 4-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Garcia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Brady 15-0 ace 30-0 40-15 5-2 → 5-3 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Brady 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Brady 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 C. Garcia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Ellen Perez / Arina Rodionova vs Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Caroline Garcia OR Jennifer Brady vs [2] Donna Vekic (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare