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WTA Nottingham: I risultati con il dettaglio della Semifinale e Finale
16/06/2019 07:45 Nessun commento
Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Caroline Garcia vs Jennifer Brady
WTA Nottingham
Caroline Garcia [1]•
0
4
6
4
Jennifer Brady
0
6
3
3
Match sospeso - Pioggia
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Garcia
4-3
J. Brady
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
4-2 → 4-3
C. Garcia
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
J. Brady
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-1 → 3-2
C. Garcia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
J. Brady
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Garcia
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
J. Brady
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
C. Garcia
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
J. Brady
15-0
ace
30-0
40-15
5-2 → 5-3
C. Garcia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Brady
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-1 → 4-2
C. Garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
J. Brady
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Garcia
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Brady
15-0
30-0
ace
40-0
ace
1-0 → 1-1
C. Garcia
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
J. Brady
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Garcia
15-0
30-0
40-0
40-15
df
3-5 → 4-5
J. Brady
15-0
30-0
ace
40-0
ace
3-4 → 3-5
C. Garcia
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Brady
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 2-4
C. Garcia
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Brady
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
C. Garcia
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Brady
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
C. Garcia
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
2. Ellen Perez / Arina Rodionova vs Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos
Il match deve ancora iniziare
3. [1] Caroline Garcia OR Jennifer Brady vs [2] Donna Vekic (non prima ore: 16:00)
Il match deve ancora iniziare
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