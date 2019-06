WTA Birmingham: Il Tabellone di Quali. Martina Trevisan al via

WTA Birmingham Premier | Erba | $1.006.263

(1) Swiatek, Iga vs Trevisan, Martina wt

(Alt) Aiava, Destanee vs (WC) Christie, Freya

Ponchet, Jessika vs Frech, Magdalena

(WC) Silva, Eden vs (5) Pera, Bernarda

(2) Potapova, Anastasia vs Vickery, Sachia

Jakupovic, Dalila vs Kalinskaya, Anna

Mcnally, Catherine vs (WC) Moore, Tara

Tomova, Viktoriya vs (8) Doi, Misaki

(3) Pegula, Jessica vs Raina, Ankita

Pliskova, Kristyna vs Zhuk, Sofya

Samsonova, Liudmila vs Bolkvadze, Mariam

Bouzkova, Marie vs (7) Diyas, Zarina

(4) Sharma, Astra vs (WC) Grey, Sarah Beth

Korpatsch, Tamara vs Lao, Danielle

(Alt) Bains, Naiktha vs Liu, Claire

Rybakina, Elena vs (6) Davis, Lauren