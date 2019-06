Andreas Seppi eliminato negli ottavi di finale di s-Hertogenbosch

Mercoledì sera Andreas Seppi è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP 250 di s-Hertogenbosch. Il 35enne caldarese si è dovuto arrendere alla giovane stella australiana Alex De Minaur, numero 24 del ranking mondiale, in due set per 7-5, 6-3.

Ieri l’altoatesino, dopo 111 giorni di attesa e dieci sconfitte di fila, è finalmente tornato a vincere un match nel circuito ATP. Seppi ha superato all’esordio sull’erba il connazionale e lucky loser Thomas Fabbiano in due set per 7-6(10), 7-5. Oggi l’azzurro ha affrontato negli ottavi di finale la testa di serie numero 3 australiana Alex De Minaur, contro il quale ha già giocato due volte in carriera. Seppi ha vinto il primo incontro l’anno scorso nelle qualificazioni di Monte Carlo, mentre De Minaur si è imposto ad inizio anno nella finale di Sydney in due set per 7-5, 7-6(5).

Seppi, attuale numero 72 del mondo, è partito con il piede sbagliato. L’azzurro è andato subito sotto 3-0, ma poi ha risposto con il rebreak del 3-3 pari. La partita è rimasta equilibrata fino al 6-5 in favore di De Minaur, poi la giovane stella di Syndey ha piazzato il break decisivo, aggiudicandosi il primo set per 7-5.

Nella seconda frazione di gioco l’australiano ha allungato subito sul 4-1, spianando così la strada per la conquista del match. De Minaur ha controllato questo vantaggio e dopo un’ora e 27 minuti di gioco ha sfruttato il suo primo match point per il 6-3 finale. Seppi si porta a casa 10.695 euro di montepremi e 20 punti ATP, con i quali si porta virtualmente al 68° posto nel ranking mondiale.

Nel weekend le qualificazioni di Halle

Per Seppi continua già questo weekend la stagione sull’erba. Il 35enne caldarese giocherà le qualificazioni dell’ATP 500 di Halle. Al via anche Jannik Sinner di Sesto Pusteria, che ha ricevuto una wild card per le qualificazioni.

La partita punto per punto