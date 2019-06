Tennis Discovery Open – Cinque azzurri in Florida per le finali mondiali: al via domenica presso la IMG Academy

Un percorso lungo un anno che culminerà questa domenica con l’inizio delle finali mondiali del Discovery Open, il circuito under 12, 14 e 16 ideato dal leggendario coach Nick Bollettieri per cercare e reclutare talenti del tennis in tutto il mondo. E quest’anno saranno cinque gli azzurrini impegnati nell’ultimo atto del prestigioso torneo, vincitori o finalisti delle tappe italiane del Discovery Open Qualifying che si sono aggiudicati un pass per la celebre IMG Academy di Bradenton, in Florida.

Dal 9 al 15 giugno centinaia di giovani tennisti da tutto il mondo si sfideranno sugli stessi campi dove quotidianamente si allenano campioni come Sharapova, Azarenka, Nishikori, Kecmanovic, e dove sono cresciuti dieci numeri 1 al mondo tra cui Agassi, Sampras e Serena Williams. Un’esperienza indimenticabile, un privilegio che per l’Italia spetterà a chi si è distinto nei tornei di qualificazione di Roma e Arezzo:

Giorgio Gatto (14 anni) – ADP Palocco Roma (vincitore Discovery New Penta)

Maria Vittoria Trignani (16 anni) – ASD Circolo Tennis Mosciano (finalista Discovery New Penta)

Giovanni Giordini (12 anni) – Tc Arezzo (finalista Discovery Arezzo)

Irene Mariotti (14 anni) – Tc Arezzo (finalista Discovery Arezzo)

Sofia Farsetti (16 anni) – Tc Arezzo (vincitrice Discovery Arezzo)

I ragazzi e le ragazze raggiungeranno l’Academy venerdì per due giorni di allenamento, poi scenderanno in campo per il primo turno, accompagnati in Florida da Fiorella Bonfanti, IMG Ambassador per l’Italia. “Partecipare alle finali del Discovery Open rappresenta un’opportunità irripetibile per giocare e allenarsi con coetanei da tutto il mondo, scoprendo così un ambiente internazionale e strutture uniche al mondo” dichiara Fiorella Bonfanti, che ha organizzato le tappe di qualificazione in Italia e che ogni anno porta in Florida decine di giovani italiani desiderosi di crescere nel tennis e nelle altre discipline che si possono praticare in IMG.

Con 55 campi da tennis, palestre, piscine, piste di atletica e campi da golf, basket, calcio e baseball, la IMG Academy di Bradenton è infatti il tempio dello sport. Ma non solo, perché oltre alle attività agonistiche, offre anche periodi di studio nella scuola all’interno del campus, dai corsi estivi d’inglese agli anni di liceo.