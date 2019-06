Daniele Bracciali vince l’ Open 2019

Si è concluso martedì 4 giugno il torneo Open 2019, classico appuntamento primaverile del circuito Open toscano con la consegna del trofeo a Daniele Bracciali da parte di Mario Agnelli, 1° cittadino di Castiglion Fiorentino.

Quest’anno la qualità tra i giocatori non è mancata perché, tra i 160 iscritti, spiccavano 4 nomi di livello italiano ma anche internazionale ! Luca Vanni, testa di serie n. 1, al rientro dall’operazione al ginocchio di aprile era al n.170 del mondo al momento dell’iscrizione e n. 8 d’Italia. Capecchi Daniele è venuto a Castiglion Fiorentino in fiducia dopo una serie di tornei vinti in giro per la toscana e si è presentato come campione toscano assoluto. Daniele Bracciali, ex n. 49 al mondo, richiama sempre un certo interesse tra il pubblico presente. Novità assoluta per il torneo la presenza di Walter Trusendi, massese non più giovane ma sempre competitivo e capace di entusiasmare il pubblico per il suo gioco spettacolare !

Alla fine ha vinto Daniele Bracciali, bissando il titolo di 2 anni fa, al temine di una 20 giorni spettacolare e bizzarra: 16 giorni giocati al coperto dei nuovi palloni e 4 giorni all’aperto con un caldo estivo…

Gli ultimi 4 giorni di torneo hanno registrato una cornice di pubblico importante che rendono questo torneo sempre più affascinante e seguito dagli appassionati di tennis aretino e non: non meno di 400 persone a sera hanno seguito con passione gli ultimi turni del tabellone principale !

Organizzazione come al solito attenta, competente e appassionata, che rende questo torneo un must del circuito vallate aretine.

Un ringraziamento particolare a tutto il Direttivo del circolo che ha lavorato egregiamente, a Morena e Maurizio soci storici e fondamentali per la riuscita di ogni torneo, a Fabio Giuliattini giudice arbitro attento e professionale.

Un grazie al pubblico e ai giocatori che ci hanno fatto divertire e un arrivederci all’open 2020.