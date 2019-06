Challenger Nottingham, Lione, Columbus, Shymkent: La situazione aggiornata

Settimana 10-16 Giugno 2019

NOTTINGHAM , UK (G) /125 (€)

LYON , France (CL) /100 (€)

SHYMKENT II , Kazakhstan (CL) /80 ($)

COLUMBUS , OH. USA (H) /80 ($)

Nottingham, UK Challenger Tour 125

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 245 Ranking Date: 5/20/2019

82 Tomic, Bernard (AUS)

106 Granollers, Marcel (ESP)

114 Novak, Dennis (AUT)

115 Maden, Yannick (GER)

118 Majchrzak, Kamil (POL)

119 Ivashka, Ilya (BLR)

124 Polansky, Peter (CAN)

130 Baghdatis, Marcos (CYP)

135 Kwon, Soonwoo (KOR)

137 Fratangelo, Bjorn (USA)

138 Rosol, Lukas (CZE)

141 Ofner, Sebastian (AUT)

144 Ramanathan, Ramkumar (IND)

145 Otte, Oscar (GER)

146 Donskoy, Evgeny (RUS)

147 Hoang, Antoine (FRA)

149 Ymer, Mikael (SWE)

151 Duckworth, James (AUS)

158 Ito, Tatsuma (JPN)

159 Clarke, Jay (GBR)

164 Bemelmans, Ruben (BEL)

169 Ward, James (GBR)

170 Koepfer, Dominik (GER)

171 Kubler, Jason (AUS)

172 Krueger, Mitchell (USA)

173 Zopp, Jurgen (EST)

179 Napolitano, Stefano

180 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

189 Sugita, Yuichi (JPN)

192 Basic, Mirza (BIH)

201 Soeda, Go (JPN)

202 Eubanks, Christopher (USA)

217 Watanuki, Yosuke (JPN)

221 Vanni, Luca

222 Harris, Andrew (AUS)

225 Moraing, Mats (GER)

230 Couacaud, Enzo (FRA)

234 Zhang, Ze (CHN)

239 Smith, John-Patrick (AUS)

245 Myneni, Saketh (IND)

Lyon, France Challenger Tour 100

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 236 (ATP) / 10 (ITF) Ranking Date: 5/20/2019

51 Paire, Benoit (FRA)

60 Krajinovic, Filip (SRB)

74 Carballes Baena, Roberto (ESP)

91 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

93 Andujar, Pablo (ESP)

101 Lorenzi, Paolo

107 Daniel, Taro (JPN)

116 Ymer, Elias (SWE)

117 Moutet, Corentin (FRA)

125 Sousa, Pedro (POR)

134 Martinez, Pedro (ESP)

140 Trungelliti, Marco (ARG)

143 Mager, Gianluca

153 Halys, Quentin (FRA)

160 Domingues, Joao (POR)

163 Baldi, Filippo

165 Giannessi, Alessandro

168 Lopez Perez, Enrique (ESP)

181 Coppejans, Kimmer (BEL)

183 Marcora, Roberto

185 De Greef, Arthur (BEL)

196 Lestienne, Constant (FRA)

199 Janvier, Maxime (FRA)

203 Galan, Daniel Elahi (COL)

204 Griekspoor, Tallon (NED)

205 Gombos, Norbert (SVK)

207 Gaio, Federico

208 Arguello, Facundo (ARG)

210 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

212 Kolar, Zdenek (CZE)

214 Moroni, Gian Marco

216 Vatutin, Alexey (RUS)

226 Bellucci, Thomaz (BRA)

235 Safwat, Mohamed (EGY)

236 Cachin, Pedro (ARG)

2 Heller, Peter (GER) ITF

4 Roca Batalla, Oriol (ESP) ITF

6 Denolly, Corentin (FRA) ITF

7 Esteve Lobato, Eduard (ESP) ITF

10 Van Rijthoven, Tim (NED) ITF

Alternates ATP

237 Bourgue, Mathias (FRA)

238 Zapata Miralles, Bernabe (ESP)

—-IN——–IN————

241 Donati, Matteo

Alternates ITF

15 Bangoura, Sekou (USA) ITF

Columbus, USA Challenger Tour 80

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 358 (ATP) / 56 (ITF) Ranking Date: 5/20/2019

122 Harrison, Ryan (USA)

142 Mmoh, Michael (USA)

156 Chung, Hyeon (KOR)

182 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

194 Gomez, Emilio (ECU)

197 Young, Donald (USA)

206 King, Darian (BAR)

211 Sela, Dudi (ISR)

223 Quiroz, Roberto (ECU)

224 Torpegaard, Mikael (DEN)

228 Smyczek, Tim (USA)

242 Li, Zhe (CHN)

243 Lee, Duckhee (KOR)

249 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

268 Wolf, J.J. (USA)

278 Altamirano, Collin (USA)

286 Menezes, Joao (BRA)

302 Peliwo, Filip (CAN)

304 Wu, Yibing (CHN)

307 Harrison, Christian (USA)

313 Cressy, Maxime (USA)

316 Gomez-Herrera, Carlos (ESP) PR

319 Redlicki, Michael (USA)

328 Smith, Roy (AUS)

329 Descotte, Matias Franco (ARG)

331 Zhang, Zhizhen (CHN)

337 Song, Evan (USA)

339 Neuchrist, Maximilian (AUT)

339 Nguyen, Daniel (USA) PR

340 Millot, Vincent (FRA)

347 Sarkissian, Alexander (USA)

349 King, Kevin (USA)

352 Nam, Ji Sung (KOR)

353 Shane, Ryan (USA)

358 Seyboth Wild, Thiago (BRA)

36 Luz, Orlando (BRA) ITF

41 Cerundolo, Francisco (ARG) ITF

47 Brouwer, Gijs (NED) ITF

51 Blancaneaux, Geoffrey (FRA) ITF

56 Villanueva, Gonzalo (ARG) ITF

Alternates ATP

359 Piros, Zsombor (HUN)

366 Estrella Burgos, Victor (DOM)

369 Sarmiento, Raymond (USA) PR

—-IN——–IN————

370 Mena, Facundo (ARG)

Alternates ITF

61 Alvarez, Nicolas (PER) ITF

—-IN——–IN————

62 Sinclair, Colin (NMI) ITF

Shymkent, Kazakhstan Challenger Tour 80

Date: 6/10/2019 Original Cut Off: 303 (ATP) / 25 (ITF) Ranking Date: 5/20/2019

94 Jaziri, Malek (TUN)

120 Travaglia, Stefano

152 Milojevic, Nikola (SRB)

154 Martin, Andrej (SVK)

157 Giustino, Lorenzo

184 Hanfmann, Yannick (GER)

190 Polmans, Marc (AUS)

193 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

209 Krstin, Pedja (SRB)

213 Giraldo, Santiago (COL)

215 Coria, Federico (ARG)

219 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

231 Santillan, Akira (AUS)

251 Uchida, Kaichi (JPN)

254 Oliveira, Goncalo (POR)

257 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

258 Purcell, Max (AUS)

261 Kuhn, Nicola (ESP)

262 Diez, Steven (CAN)

264 Sakharov, Gleb (FRA)

265 Griekspoor, Scott (NED)

271 Wu, Tung-Lin (TPE)

275 Huesler, Marc-Andrea (SUI)

276 Taberner, Carlos (ESP)

280 Blanch, Ulises (USA)

284 Robredo, Tommy (ESP)

289 Cid Subervi, Roberto (DOM)

290 Barrios Vera, Marcelo Tomas (CHI)

291 Vilella Martinez, Mario (ESP)

294 Kotov, Pavel (RUS)

298 Yang, Tsung-Hua (TPE)

299 Serdarusic, Nino (CRO)

300 Safiullin, Roman (RUS)

301 Brkic, Tomislav (BIH)

303 Muller, Alexandre (FRA)

3 Popko, Dmitry (KAZ) ITF

11 Bonadio, Riccardo ITF

13 Mansouri, Skander (TUN) ITF

17 Fayziev, Sanjar (UZB) ITF

25 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

Alternates ATP

306 Yevseyev, Denis (KAZ)

Alternates ITF

29 Kravchuk, Konstantin (RUS) ITF

30 Nedelko, Ivan (RUS) ITF