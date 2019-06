Dal Roland Garros: Benoit Paire chiama in raccolta il pubblico

Benoit Paire, uno dei due francesi ancora in corsa nel torneo, è vicino alla sconfitta.

Nel match di ottavi al Roland Garros contro Kei Nishikori è sotto nel punteggio per 6-2, 6-7 (7) e 6-2, quando la partita è stata interrotta per oscurità e il francese ha bisogno di recuperare per ribaltare la situazione.

Su Instagram, Paire ha colto l’occasione per lasciare un messaggio dove dichiara che senza il supporto del pubblico non sarà in grado di ribaltare la situazione.