Melania Delai e Federica Rossi superano le qualificazioni del Roland Garros Junior. Tutti gli incontri del primo turno. Pedone e Abbagnato vincono in Albania

È iniziato il Roland Garros Junior, seconda prova del Grande Slam ed è stato sorteggiato poco fa il tabellone principale. Vediamo quali saranno gli accoppiamenti dei nostri portacolori.

In campo maschile abbiamo in gara cinque italiani, tutti ammessi di diritto nel mail draw. Testa di serie numero 1, vincitore dell’ultimo Slam in Australia, è Lorenzo Musetti che è anche a caccia del numero uno del ranking mondiale che sicuramente raggiungerà in caso di vittoria, ma potrebbe arrivare anche in altre situazioni che analizzeremo durante la settimana. Al primo turno Musetti incontrerà il francese Legout, numero 68 del ranking ammesso al tabellone principale con una wild card.

Giulio Zeppieri è testa di serie numero 12 e incontrerà al primo turno l’ucraino Beloborodko, numero 28 del ranking. Gli altri tre italiani in gara, sono Francesco Passaro che se la vedrà al primo turno con il rumeno Jianu, testa di serie numero 15, Matteo Arnaldi con lo spagnolo Alvarez Varona, numero 16 del ranking e Flavio Cobolli con l’americano Zink, numero 31 del ranking con cui ha vinto recentemente a Salsomaggiore.

Tra le ragazze abbiamo scongiurato la possibilità di non avere rappresentanti nel tabellone principale, grazie alle qualificazioni di Melania Delai e Federica Rossi che hanno superato i due turni del tabellone cadetto. Melania Delai ha prima superato la francese Leclercq per 6-1 6-2 e poi la bulgara Dimitrova per 6-3 6-0, mentre Federica Rossi è venuta fuori bene in due match molto più equilibrati, superando prima la cinese Wang per 6-2 2-6 6-2 e poi la svedese Hennemann per 7-5 4-6 6-3. Niente main draw invece per Lisa Pigato, che al primo turno aveva superato la peruviana Guzman per 6-4 6-1, ma poi ha ceduto alla argentina Geller per 6-3 6-4, per Sara Ziodato che ha perso con la francese Babel per 6-4 7-5 e per Martina Biagianti che ha ceduto alla americana Chavatipon per 7-6 6-7 6-4.

Al primo turno Melania Delai troverà la wild card francese Belgraver, attualmente numero 81 del ranking, mentre Federica Rossi se la giocherà con la russa Pachkaleva, numero 55 del ranking.

Nel resto della settimana, il circuito ha proposto un J1 in Belgio a cui hanno partecipato, con poca fortuna, tre nostri tennisti, Luciano Darderi e Biagio Gramaticopolo si sono fermati al primo turno (Gramaticopolo ha però superato le qualificazioni) e Filippo Moroni invece non ha superato le quali.

La maggior parte dei giovanissimi italiani (quasi tutti del 2004) hanno partecipato ad un J5 in Albania, dove abbiamo conquistato il titolo del doppio femminile grazie a Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato che hanno superato in finale l’altra coppia italiana formata da Diletta Cherubini e Vittoria Modesti. Nel singolare la più brava è stata Anastasia Abbagnato che ha raggiunto le semifinali, quarti di finale per Ginevra Gottardi, Giorgia Pedone e Diletta Cherubini, primo turno per Sonia CAssani, Elisa Pari, Carlotta Mencaglia, Vittoria Modesti e Francesca Petracchi, non si è qualificata Lavinia Salvatorelli. Nel maschile primo turno per Jacopo Landini, Gabriele Bombara, Jacopo Denitto, Christian Peroncini, non si sono qualificati Roberto Rombola, Luca Giordano, Giacomo Crisostomo e Silvio Mencaglia. Infine in Moldova (torneo J5) primo turno per Gabriele Camilli.

Paolo Angella