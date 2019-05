Bernard Tomic si dice d’accordo sulle dichiarazioni di Nick Kyrgios

Bernard Tomic ha avuto al Roland Garros una parentesi non proprio felice sconfitto all’esordio da Fritz.

“Pensavo che la partita fosse finita su quella palla che mi sembrava buona ed invece era fuori, è stato bello fargli i complimenti perché è così che mi sentivo, ma è ok, abbiamo ripetuto la cosa”.

“Sono d’accordo con le dichiarazioni di Kyrgios sulla terra (ha detto Nick che il Roland Garros fa schifo), su tutto. Il torneo non fa per me. Sono sicuro di aver dato il meglio, ma, sai, la superficie non è buona per me, è solo che il mio gioco non è costruito per questa superficie.

Tutto ciò che faccio non va bene qui. Il prossimo mese è molto importante. Questo è il mio obiettivo principale”.