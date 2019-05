Roland Garros: Prima vittoria in carriera in uno slam per Salvatore Caruso

Salvatore Caruso si regala la prima vittoria in carriera in un main draw di un torneo del Grand Slam.

Il tennista siciliano, numero 148 Atp, alla seconda qualificazione Slam (dopo quella agli Australian Open 2018), ha sconfitto nel primo turno del Roland Garros in quattro set lo spagnolo Jaume Munar, numero 52 del ranking con il risultato di 75 46 63 63.

Per Salvatore si tratta, come dicevamo, della prima vittoria in carriera in uno Slam. Il premio a una carriera di grande sacrificio. Grandissimo Sabbo.

Al secondo turno sfiderà il transalpino Gilles Simon.

GS Roland Garros Jaume Munar Jaume Munar 5 6 3 3 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 7 4 6 6 Vincitore: Salvatore Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Jaume Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Jaume Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Jaume Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jaume Munar 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 Jaume Munar 15-0 30-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 3 3 4 Gilles Simon [26] Gilles Simon [26] 6 6 6 Vincitore: Gilles Simon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Sergiy Stakhovsky 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sergiy Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sergiy Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sergiy Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Gilles Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sergiy Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Sergiy Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Gilles Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Sergiy Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Gilles Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Sergiy Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sergiy Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Gilles Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sergiy Stakhovsky 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-5 → 3-6 Gilles Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sergiy Stakhovsky 0-40 3-3 → 3-4 Gilles Simon 15-0 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Sergiy Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gilles Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sergiy Stakhovsky 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Gilles Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Sergiy Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

