ATP Lione: I risultati con il dettaglio del Day 2

ATP Lyon 250 | Terra | e524.340 – 1°-2° Turno

Court Central THE VILLAGE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Corentin Moutet vs Reilly Opelka



ATP Lyon Corentin Moutet • Corentin Moutet 0 6 2 3 Reilly Opelka Reilly Opelka 0 3 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Moutet 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 C. Moutet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Opelka 15-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Benoit Paire vs Mackenzie McDonald



Il match deve ancora iniziare

3. Steve Johnson vs [7] Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Felix Auger-Aliassime vs John Millman (non prima ore: 17:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Hubert Hurkacz vs Pablo Cuevas



ATP Lyon Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 4 4 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 6 6 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Roman Jebavy / Andres Molteni vs Guillermo Duran / Maximo Gonzalez



ATP Lyon Roman Jebavy / Andres Molteni Roman Jebavy / Andres Molteni 0 0 Guillermo Duran / Maximo Gonzalez • Guillermo Duran / Maximo Gonzalez 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Duran / Gonzalez 0-0

3. [1] Raven Klaasen / Michael Venus vs [WC] Antoine Hoang / Gregoire Jacq (non prima ore: 15:45)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Ken Skupski / Neal Skupski vs Matwe Middelkoop / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Alt] Mao-Xin Gong / Lloyd Harris vs Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



Il match deve ancora iniziare