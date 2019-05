Masters 1000 Roma: Nono successo in carriera al Foro Italico per Rafael Nadal

Rafael Nadal nel torneo Masters 1000 di Roma ha confermato di essere ancora il maestro della terra rossa. Dopo un torneo giocato a ritmi inarrivabili per tutti i suoi avversari, anche Novak Djokovic ha dovuto arrendersi allo strapotere del maiorchino, vittorioso in tre set per 6-0 4-6 6-2 in 2h25′.

La 54esima sfida tra i due migliori tennisti del circuito si è messa subito in discesa per l’iberico, che non ha concesso nemmeno un game al serbo nel primo set. Nella seconda frazione Nole è riuscito a entrare in partita, trovando un break che gli ha permesso di portare la sfida al terzo atto, dove Nadal ha però rimesso le mani sulla partita strappando il servizio in avvio a Djokovic, che non è più riuscito a rimontare.

Nel computo delle sfide tra i due fuoriclasse, Nadal resta sotto per 28-26, ma sul rosso comanda per 17-7. Da notare che oggi è andata in scena la quinta finale tra loro al Foro Italico, con un bilancio ora in favore dello spagnolo per 3-2. Il nono successo agli Internazionali gli ha d’altronde permesso di superare il serbo nella graduatoria dei vincitori di Masters 1000: 34 a 33.

La partita punto per punto