Masters 1000 Roma: Jannik Sinner si ferma al secondo turno

Finisce al secondo turno la corsa di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Roma. Il 17enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere, nonostante una buona prestazione, al greco Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in due set dopo un‘ora e 17 minuti di gioco per 6-3, 6-2.

Dopo la sua straordinaria vittoria in rimonta al primo turno degli Internazionali d’Italia contro lo statunitense Steve Johnson, il pusterese è il personaggio assoluto in questi giorni in tutt’Italia. L’altoatesino sta diventando sempre di più una stella del tennis azzurro. Lunedì si è allenato con la leggenda svizzera Roger Federer e poi con il canadese Denis Shapovalov, martedì invece doppio allenamento sulla terra romana con il caldarese Andreas Seppi ed il giapponese Kei Nishikori. Oggi Sinner nel secondo turno di Roma ha affrontato Stefanos Tsitsipas. Il 20enne greco, da lunedì numero 7 del ranking ATP, è reduce dalla finale persa nel Masters 1000 di Madrid contro Novak Djokovic. Prima in semifinale, la stella greca aveva eliminato il maestro della terra rossa, lo spagnolo Rafael Nadal. Quella contro Tsitsipas era per Sinner la prima sfida contro un Top Ten.

Sul campo 1, esaurito in ogni ordine di posti, Tsitsipas si é portato subito sul 3-0, ma Sinner ha risposto con un rebreak per il 3-3. Nell‘ottavo game il greco ha però piazzato un altro break per l‘allungo sul 5-3. Dopo 38 minuti di gioco il numero 7 del mondo ha chiuso il primo set sul 6-3. Nel secondo parziale Tsitsipas è scappato sul 4-1. Sinner non ha più potuto rispondere. Il favorito ha chiuso i giochi sul 6-2. Anche se il punteggio sembra netto, l‘altoatesino ha tenuto testa ad un supergiocatore come Tsitsipas.

Per Sinner il torneo di Roma rimane comunque un grandissimo successo. Partito dalle pre-qualificazioni, il 17enne di Sesto Pusteria ha staccato il biglietto per il main draw (grazie ad una wild card), e poi ha addirittura festeggiato una vittoria all’esordio in un Masters 1000. Sinner ritornerà a casa con 33.635 euro di montepremi e 45 punti ATP. Il pusterese saluterà la Capitale col best ranking e i top 200 nel mirino. Sinner si migliorerà dalla 263° alla 229° posizione. Incredibile, considerando che ad inizio anno era ancora il numero 551 del mondo e 12 mesi fa addirittura il numero 1480 ATP.