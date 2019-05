WTA Palermo: La presentazione del torneo. Arriva Kiki Bertens

Kiki Bertenes, numero 4 della classifica mondiale, parteciperà ai “30^ Palermo Ladies Open”, Torneo internazionale del circuito WTA in programma al Country Time Club di Palermo dal 20 al 28 luglio prossimi.

Ad annunciare la presenza della tennista olandese, è stato il direttore del Torneo, Oliviero Palma, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina a Roma nella sala polifunzionale della Galleria Alberto Sordi. Alla presenza, tra gli altri del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, del Presidente della Fit, Angelo Binaghi, il presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese, ed il capo dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, gli organizzatori del Country hanno svelato tutti i particolari del Torneo che tornerà al Country a distanza di sei anni dall’ultima edizione.

“Piena e completa – ha detto Palma – è la sinergia con la Federazione Italia Tennis che, attraverso il proprio canale monotematico Supertennis, affiancherà il Torneo trasmettendo in diretta tutte le partite del tabellone principale, mentre la radio ufficiale è Radio Italia. La FIT gestirà, inoltre, 3 delle 4 wild card delle qualificazioni ed una delle 2 del tabellone principale. Il Torneo può, già, contare su una delle migliori giocatrici al mondo come Kiki Bertens, sicuramente la tennista più in forma del circuito”.

La Bertens, impegnata in questi giorni agli Internazionali d’Italia BNL del Foro Italico, è reduce dalla vittoria nel WTA Premier Mandatory di Madrid. In carriera si è aggiudicata 9 titoli WTA in singolare e 10 in doppio, insieme a 18 titoli ITF. Vanta anche una semifinale all’Open di Francia 2016, un quarto di finale a Wimbledon 2018 ed una semifinale alle WTA Finals nel 2018.

“Grazie al sostegno di numerosi sponsor siamo riusciti a portare il Torneo a casa – ha sottolineato il presidente del Country Club, Giorgio Cammarata – l’investimento complessivo è di circa 600 mila euro”.

Il Torneo verrà trasmesso in 120 Paesi di tutto il mondo con circa 800 ore di programmazione tra dirette televisive, streaming ed highlights ed un audience complessivo di 5 milioni di telespettatori. I diritti Tv internazionali sono di WTA Media, mentre il broadcasting è stato affidato a Crionet che produrrà tutte le partite di singolare e doppio. “Sono ben 13 i marchi nazionali che hanno sposato il progetto del Country – ha detto Angelo Sajeva, presidente di Sj System Group e componente del Comitato d’onore del Torneo – c’è grande interesse per i 30^ Palermo Ladies Open e per la Sicilia”.

Il torneo di qualificazione prenderà il via sabato 20 luglio, mentre lunedì 22 avranno inizio i match del tabellone principale. Gli incontri si giocheranno dalle ore 16 alle 24 su tre campi all’aperto. Il nuovo centrale, la “Country Arena”, è dotato di 2.200 posti a sedere (su tre lati del campo), una tribuna stampa, una cabina radiotelevisiva, 15 palchi e 6 file (le prime) di poltroncine. Novità assoluta l’illuminazione con lampade a led di ultima generazione mixata con musica nei momenti di pausa delle partite.

Direttore WTA del torneo è Mariana Alves, mentre il Referee, Massimo Morelli ed il capo degli arbitri, la palermitana Anna Durante.

A distanza di due mesi e mezzo dall’inizio del Torneo, sono oltre 600 gli abbonamenti, già, acquistati dagli appassionati. Le tessere per l’intera settimana ed i singoli biglietti giornalieri sono in vendita sulla piattaforma web Vivaticket. Il prezzo degli abbonamenti varia da 130 a 250 euro. Novità dell’edizione 2019 è il biglietto ground che consentirà l’accesso a tutti i campi secondari da sabato 20 a giovedì 25 luglio.

I “30^ Palermo Ladies Open” non saranno solo tennis di grandissimo livello, ma anche le cene curate da tre donne chef stellate (Patrizia Di Benedetto del Bye Bye Blues di Palermo, Martina Caruso del Signum di Salina e Caterina Ceraudo del Dattilo di Strongoli in Calabria), un caffè letterario con la presentazione quotidiana di libri, tra cui è, già, in programma la presenza di Catena Fiorello che il 24 luglio parlerà del suo “Tutte le volte che ho pianto”. In calendario anche la presentazione del libro “Il Sapore della Rinascita” di Oliviero Palma, storico direttore del torneo che ripercorre i 30 anni di vita degli Internazionali di Sicilia. Il libro, arricchito dalle fotografie di Pucci Scafidi e prodotto dal suo studio, è stato realizzato grazie al supporto dell’azienda vinicola, Diego Cusumano di Partinico.

Un’area del village (realizzato nella strada adiacente l’ingresso al Country Club) sarà occupata dal Museo della Subacquea e dal Museo d’Arte contemporanea, “Palazzo Riso”.

La mobilità sarà curata da Peugeot con una flotta di 10 auto, mentre ufficiali di gara e raccattapalle saranno vestiti da Napapijri ed il timing ufficiale del torneo sarà di Tag Heuer. Veneta Cucine, invece, metterà a disposizione del cuoco Filippo La Mantia una cucina per lo show cooking a base di cous cous che farà da apertura ai 30^ Palermo Ladies Open.

GIANCARLO GIORGETTI, SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGA ALLO SPORT

“Il Torneo del Country torna in Italia e torna con grande lustro in un circolo che sta organizzando bene l’evento che può contare su tante campionesse, speriamo in futuro italiane e magari siciliane. Eventi sportivi, come questo, hanno ricadute in termini turistici e culturali per fare conoscere e mettere in vetrina le bellezze e, nel caso d Palermo, bellezze da mettere in vetrina ce ne sono tante”.

LEOLUCA ORLANDO, SINDACO DI PALERMO.

“Dopo sei anni ritorna questo straordinario Torneo per restare a Palermo e ritorna con la n. 4 del mondo. Siamo veramente contenti perché è la conferma dell’attrattività della città. Siamo la terza città turistica d’Italia dopo Roma e Firenze. Ricordo ancora il disappunto sei anni fa quando il Torneo è volato all’estero (in Malesia, ndr). Adesso è un piacere presentare le tante iniziative che faranno parte integrante delle manifestazioni del Country”.

ANGELO BINAGHI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS.

“E’ un anno abbastanza fortunato per il nostro tennis. Fortunato nel senso che, oltre agli Internazionali di Roma e le Next Gen Finals , con l’aiuto del Governo siamo riusciti a portare le ATP Finals a Torino. Adesso torna dopo 6 anni Palermo e speriamo che Monza riesca a prendere un ATP 250 Ho sentito che torna, dopo tanti di assenza anche un Challenger molto ricco come San Marino. Non siamo mai stati così prolifici nel settore organizzativo e questa è una bella notizia anche per i nostri giocatori che hanno maggiori opportunità per scalare le classifiche mondiali”.