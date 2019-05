Dal Foro Italico: Jannik Sinner “Mi son piaciuto, perché nelle difficoltà son rimasto in partita e ho cercato il modo di vincere”

Jannik Sinner : “Steve Johnson è forte, ma sapevo di poterlo battere. Con Tsitsipas sarà ancora più difficile, lui è uno che comanda tanto, che spinge tanto. Cercherò di fare il mio gioco, di trovare una soluzione se c’è.

All’inizio non è stato facile, poi alla fine del primo set sono andato in bagno (sorride) e Grazie al pubblico che mi ha tenuto su per tutta la partita, mi ha aiutato molto”.

“Abbiamo guardato dei video di Johnson per avere un’idea di gioco. Sapevo che lui sul rovescio giocava tanto il back, lo slice. Ho cercato di comandare io i punti anche se qualche volta sono andato fuori equilibrio. Questo è ancora un mio problema, ma poi il gioco l’ho trovato”.

“Sono chiaramente sorpreso anche io, non è una cosa normale secondo me. Però il nostro obiettivo non è di vincere solo qualche match ma di andare più avanti tra qualche anno. Poi magari io sono più tranquillo di altri ed è per quello che qualche volta non esulto”.

“Mi son piaciuto, perché nelle difficoltà son rimasto in partita e ho cercato il modo di vincere. Credo di non aver giocato un match perfetto. Ci sono da capire ancora tante cose, per oggi sono molto felice”.