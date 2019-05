Masters 1000 e WTA di Roma: Il programma di Lunedì 13 Maggio

Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Borna Coric vs Felix Auger-Aliassime

2. [10] Serena Williams vs [Q] Rebecca Peterson (non prima ore: 13:00)

3. Alex de Minaur vs [16] Marco Cecchinato

4. [PR] Jo-Wilfried Tsonga vs [10] Fabio Fognini (non prima ore: 19:30)

5. Sofia Kenin vs [WC] Jasmine Paolini (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fernando Verdasco vs Kyle Edmund

2. [WC] Lorenzo Sonego vs [11] Karen Khachanov (non prima ore: 12:00)

3. [WC] Venus Williams vs Elise Mertens

4. [WC] Victoria Azarenka vs Shuai Zhang

5. Richard Gasquet vs Jeremy Chardy (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs Dominika Cibulkova

2. Saisai Zheng vs Garbiñe Muguruza

3. Pablo Carreno Busta vs Denis Shapovalov

4. [Q] Albert Ramos-Vinolas vs [15] Gael Monfils

5. [13] Madison Keys vs [Q] Polona Hercog

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mikhail Kukushkin vs Laslo Djere

2. Johanna Konta vs Alison Riske

3. [Q] Casper Ruud vs [Q] Daniel Evans

4. [14] Anett Kontaveit vs [Q] Mona Barthel

5. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Rohan Bopanna / Dominic Inglot

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Katerina Siniakova vs [15] Qiang Wang

2. [6] Raven Klaasen / Michael Venus vs Alexander Zverev / Mischa Zverev

3. Viktoria Kuzmova vs [WC] Sara Errani

4. John Millman vs [Q] Cameron Norrie

5. [LL] Amanda Anisimova vs [WC] Elisabetta Cocciaretto

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lesia Tsurenko vs Yulia Putintseva

2. Julia Goerges / Karolina Pliskova vs Nadiia Kichenok / Abigail Spears

3. [5] Oliver Marach / Mate Pavic vs Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff

4. [Q] Tamara Zidansek vs Ajla Tomljanovic

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ivan Dodig / Edouard Roger-Vasselin vs [4] Nikola Mektic / Franko Skugor

2. Radu Albot / Nikoloz Basilashvili vs [8] Henri Kontinen / John Peers

3. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Simone Bolelli / Andreas Seppi

4. Lucas Pouille / Frances Tiafoe vs Borna Coric / Grigor Dimitrov

5. Matwe Middelkoop / Gilles Simon vs Pablo Carreno Busta / Joao Sousa

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maria Jose Martinez Sanchez / Sara Sorribes Tormo vs Veronika Kudermetova / Vera Zvonareva

2. Desirae Krawczyk / Makoto Ninomiya vs [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova

3. Irina-Camelia Begu / Mihaela Buzarnescu vs Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasija Sevastova

4. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

5. Raquel Atawo / Katarina Srebotnik vs Alicja Rosolska / Zhaoxuan Yang